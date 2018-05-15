Решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение о блокировке Telegram не вступало в законную силу. Его обжаловали представители мессенджера, передает
«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — сказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Сторона защиты просила отменить решение, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции и закрыть его, передает «
Также юристы напомнили, что действия Роскомнадзора привели к блокировке до 20 млн IP-адресов, и указали на то, что десятки предприятий несут из-за этого убытки.