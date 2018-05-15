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11:32, 15 мая 2018 390
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Решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение о блокировке Telegram не вступало в законную силу. Его обжаловали представители мессенджера, передает ТАСС.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — сказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Сторона защиты просила отменить решение, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции и закрыть его, передает «РИА Новости».

Также юристы напомнили, что действия Роскомнадзора привели к блокировке до 20 млн IP-адресов, и указали на то, что десятки предприятий несут из-за этого убытки.


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