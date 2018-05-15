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16:22, 15 мая 2018 770
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Летом ОСАГО подорожает на 20%

Летом ОСАГО подорожает на 20%

К концу лета 2018 года Банк России намерен расширить тарифный коридор базового тарифа по полису ОСАГО на 20% «как вверх по цене, так и вниз». Об этом передает РБК.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на учет региона, мощность двигателя автомобиля, стаж и возраст водителя, а также коэффициент бонус-малус.

После нововведений коридор базовой ставки для легковых машин станет 2746-4942 рублей вместо текущего значения в 3432—4118 рублей.

«Сдвижка тарифного коридора на 20% вверх и вниз создаст достаточные конкурентные возможности для страховых компаний и повысит доступность полисов ОСАГО для страховых потребителей», — прокомментировал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

В среднем водитель заплатит за полис 7 тысяч рублей, тогда как сейчас платит 5800 рублей. По дешевому полису цена должна увеличится до 1700 рублей с 1500 рублей.

Как отметило издание, Банк России без законодательных изменений сейчас может только влиять на тарифный коридор. Чтобы изменять тарифы на полис, необходимо вносить изменения в закон об ОСАГО.


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