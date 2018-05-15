Из Facebook утекли личные данные трех миллионов пользователей

Из Facebook утекли личные данные пользователей, использовавших приложение с психологическими тестами. Всего в свободном доступе четыре года находились данные трех миллионов пользователей, пишет
Пользователи использовали приложение myPersonality, который позволяет быстро проходить психологические тесты и быстро получать результаты.
Некоторые соглашались поделиться своими личными данными из профилей в Facebook, и попадали в «одну из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук».
Более шести миллионов пользователей прошли тесты в приложении и около половины согласились поделиться данными из аккаунтов в Facebook.
Создатели затем разместили эти материалы на сайте, сделав их анонимными.