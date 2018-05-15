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14:42, 15 мая 2018 322
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Из Facebook утекли личные данные трех миллионов пользователей

Из Facebook утекли личные данные трех миллионов пользователей

Из Facebook утекли личные данные пользователей, использовавших приложение с психологическими тестами. Всего в свободном доступе четыре года находились данные трех миллионов пользователей, пишет New Scientist.

Пользователи использовали приложение myPersonality, который позволяет быстро проходить психологические тесты и быстро получать результаты.

Некоторые соглашались поделиться своими личными данными из профилей в Facebook, и попадали в «одну из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук».

Более шести миллионов пользователей прошли тесты в приложении и около половины согласились поделиться данными из аккаунтов в Facebook.

Создатели затем разместили эти материалы на сайте, сделав их анонимными.


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