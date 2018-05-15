Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях

Нижняя палата парламента в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран, которые поддерживают антироссийские действия. Об этом передает «РИА Новости».
Автором выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддержали большинство депутатов.
Согласно документу, контрсанкции введут на «недружественные» действия США и других стран в отношении России.
Первоначально, правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, среди которых запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из некоторых стран; запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов, а также приостановление сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Перечень планируют сократить с 16 до шести. Запреты введут в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц. Ответные меры не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.
Редакцию законопроекта сократят ко второму чтению, которое пройдет 17 мая.