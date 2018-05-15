Для жителей ЖК «Рассвет» отремонтируют дорогу

В Дядькове отремонтируют улицу Связи. Об этом сообщили в районной администрации. С одной стороны улицы расположены частные дома, а с другой — многоэтажки ЖК «Рассвет».
Жительница села Евгения Удалова рассказала, что долго ждала ремонта дороги. «Как дождь пройдет или весной, когда снег сходит, — лужи по колено. Невозможно было передвигаться по ней», — пояснила женщина.
Собственники квартир в многоэтажках также обрадовались появлению рабочих. «Ну наконец-то я не буду разбивать машину об эти колдобины и до дома нормально буду добираться», — сказал житель «Рассвета» Игорь Жимякин.
По словам начальника отдела транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Анастасии Зайцевой, дорожное полотно заменят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». «Работы ведутся за счет регионального и муниципального бюджета. Закончатся они в середине июня», — отметила она.