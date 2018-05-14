Во вторник в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

Во вторник, 15 мая, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Ночью ожидается до +8, +13 градусов, днем +23, +28 градусов.
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Во вторник, 15 мая, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Ночью ожидается до +8, +13 градусов, днем +23, +28 градусов.
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