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14:29, 14 мая 2018 1 148
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Во вторник в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

Во вторник в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

Во вторник, 15 мая, в Рязанской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью ожидается до +8, +13 градусов, днем +23, +28 градусов.


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