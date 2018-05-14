В понедельник, 14 мая, в Старожиловском районе открыли проезд по мосту через Проню. Об этом сообщила
Движение по переправе около населенного пункта Мелекшино возобновили из-за спада уровня воды в реке.
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В понедельник, 14 мая, в Старожиловском районе открыли проезд по мосту через Проню. Об этом сообщила
Движение по переправе около населенного пункта Мелекшино возобновили из-за спада уровня воды в реке.
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