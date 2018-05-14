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12:07, 14 мая 2018 496
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В Окском заповеднике рассказали о жизни бобров во время половодья. Видео

В Окском заповеднике рассказали о жизни бобров во время половодья. Видео

В Окском заповеднике рассказали о жизни бобров во время половодья. Из-за «большой воды» животные уходят из нор и хаток.

«Некоторое время они сидят на льдинах в растерянности, поджав под себя хвосты, но потом принимаются искать или сооружать себе временные убежища», — пояснили специалисты.

Живущие в водоемах с высокими берегами бобры просто переходят в свои норы выше по склону. Как отмечают в заповеднике, их образ жизни во время половодья почти не меняется. Хуже животным, чьи «дома» находятся на лесных берегах: им приходится устраивать открытые логова из палок, веток и различного мусора.

Самая беспокойная жизнь у бобров, обитающих на Оке за пределами заповедника. Им мешают моторные лодки, катера и даже теплоходы.

«Попадаются трудолюбивые бобры, не жалеющие сил на возведение капитальной постройки из веток и грязи, с закрывающей гнездовую камеру крышей, наращиваемой по мере подъема воды. Считается, что такое усердие связано с подготовкой к рождению бобрят, но нам приходилось находить бобрят и в практически открытых логовах», — уточнили эксперты.

По их словам, бобры в первую очередь обживают водоемы у незаливаемых возвышенностей.

Фото Окского заповедника


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