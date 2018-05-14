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17:32, 14 мая 2018 560
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С начала года минимальный набор продуктов в Рязанской области подорожал на 175 рублей

С начала года минимальный набор продуктов в Рязанской области подорожал на 175 рублей

Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в апреле составила 3 тысячи 650 рублей и 13 копеек. Это на 47 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 4 157 рублей, самым дешевым курский — 3 248 рублей. В среднем по округу показатель составил 4 101 рубль, по России — 3 948 рублей.

В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО. В целом в округе набор подорожал на 1,9%, в стране — на 1,4%.


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