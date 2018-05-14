Рязанский приборный завод представил сварочные аппараты «Форсаж» на выставке в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) стал участником Международной выставки оборудования для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка», которая проходит с 14 по 18 мая в Москве. В экспозиции предприятия более десяти моделей сварочных аппаратов «Форсаж».
Среди представленного оборудования малогабаритные однофазные и мощные профессиональные инверторы на токи от 160 А до 500 А для ручной дуговой, полуавтоматической и аргонодуговой сварки постоянным и переменным током, а также аппарат для воздушно-плазменной резки.
В реестр ПАО «Газпром» внесли самый мощный российский сварочный аппарат для полуавтоматической и ручной электродуговой сварки «Форсаж-502». Он адаптирован для использования в жестких климатических условиях на объектах с повышенными требованиями к безопасности проведения сварочных работ. Сохраняет стабильные сварочные свойства в диапазоне температур от −40 до +40 градусов.
Для сварки алюминиевых сплавов, цветных и черных металлов предназначен универсальный трехфазный сварочный аппарат для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током «Форсаж-315AC/DC». Он обеспечивает продолжительный режим работы в различных пространственных положениях с сохранением высокого качества сварки. Инвертор используют на крупных промышленных предприятиях, в том числе в авиа- и судостроении.
На выставке также представят один из лидеров продаж — сварочный аппарат «Форсаж-301» для ручной дуговой сварки.
Международная выставка «Металлообработка» — крупнейший в России форум станкостроения и современных технологий. В нем принимают участие компании из нескольких десятков стран, а посещают — руководители и ведущие специалисты предприятий машиностроения. По своим масштабам и коммерческой эффективности он входит в десятку мировых отраслевых мероприятий.