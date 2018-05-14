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13:18, 14 мая 2018 301
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Рязанцы смогут бесплатно обследоваться на гипертонию

Рязанцы смогут бесплатно обследоваться на гипертонию

В четверг, 17 мая, рязанцы смогут бесплатно обследоваться на гипертонию. Акция пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией.

«Среди основных причин гипертонии медики называют стрессы, неправильное питание, сидячий образ жизни, курение. Последствиями болезни могут стать инфаркты и инсульты», — отметили организаторы.

На площадке в «М5 Молле» (вход №3) будут работать врачи центров здоровья ОКБ и медицинской профилактики. Рязанцы смогут сдать экспресс-анализы на холестерин и глюкозу, а также измерить артериальное давление.

Акция продлится с 15:00 до 18:00, желающим пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт и полис.


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