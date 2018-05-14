В четверг, 17 мая, рязанцы смогут бесплатно обследоваться на гипертонию. Акция пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией.
«Среди основных причин гипертонии медики называют стрессы, неправильное питание, сидячий образ жизни, курение. Последствиями болезни могут стать инфаркты и инсульты», — отметили организаторы.
На площадке в «М5 Молле» (вход №3) будут работать врачи центров здоровья ОКБ и медицинской профилактики. Рязанцы смогут сдать экспресс-анализы на холестерин и глюкозу, а также измерить артериальное давление.
Акция продлится с 15:00 до 18:00, желающим пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт и полис.