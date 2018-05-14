На выходных в Рязанской области задержали 23 пьяных водителя

В прошедшие пятницу и выходные, 11-13 мая, в Рязанской области задержали 23 пьяных водителя. Об этом сообщила
Еще четверым нарушителям грозит уголовная ответственность за то, что они сели за руль в состоянии опьянения повторно.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В прошедшие пятницу и выходные, 11-13 мая, в Рязанской области задержали 23 пьяных водителя. Об этом сообщила
Еще четверым нарушителям грозит уголовная ответственность за то, что они сели за руль в состоянии опьянения повторно.
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