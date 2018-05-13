Кадыров рассказал о чеченце, который напал на прохожих в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о 20-летнем уроженце республики Хамзате Азимове, который напал на прохожих в Париже. По его словам, мужчина родился в Чечне, а «формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе». Об этом он рассказал на своей
Азимов в 14 лет получил паспорт гражданина России, однако, в 20 лет он не получил новый.
Кадыров заявил, что власти Франции несут всю ответственность за формирование взглядов Азимова.
Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.
Напомним, в субботу, 12 мая, мужчина