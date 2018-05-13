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19:06, 13 мая 2018 145
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Кадыров рассказал о чеченце, который напал на прохожих в Париже

Кадыров рассказал о чеченце, который напал на прохожих в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о 20-летнем уроженце республики Хамзате Азимове, который напал на прохожих в Париже. По его словам, мужчина родился в Чечне, а «формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе». Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Азимов в 14 лет получил паспорт гражданина России, однако, в 20 лет он не получил новый.

Кадыров заявил, что власти Франции несут всю ответственность за формирование взглядов Азимова.

Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.

Напомним, в субботу, 12 мая, мужчина накинулся с ножом на людей неподалеку от Парижской оперы. Один человек погиб, еще четверо пострадали.


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