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14:25, 13 мая 2018 349
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Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 150 человек

Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 150 человек

В воскресенье, 13 мая, из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 150 человек. Никто не сострадал, передает «РИА Новости».

Возгорание произошло на веранде ресторана на четвертом этаже торгового центра на Кутузовском проспекте. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.

На ролике видно, что до прибытия пожарных огонь тушили водой из ведер.


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