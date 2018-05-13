В воскресенье, 13 мая, из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 150 человек. Никто не сострадал, передает «
Возгорание произошло на веранде ресторана на четвертом этаже торгового центра на Кутузовском проспекте. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров.
На ролике видно, что до прибытия пожарных огонь тушили водой из ведер.
ТЦ «Времена года» загорелся в Москве на Кутузовском проспекте. До прибытия пожарных сотрудники попытались потушить огонь водой из ведер. Людей из ТЦ эвакуировали. pic.twitter.com/n38Hwu4vZC— Телеканал 360° (@360tv) 13 мая 2018 г.