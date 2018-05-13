«Дом без отходов». Рязанцев пригласили на лекцию Гринписа

Рязанцев пригласили на лекцию автора книги «Дом без отходов» американки Беа Джонсон. Информацию о мероприятии разместили в группе «
Беа Джонсон расскажет, как «озеленить» свой быт и сократить траты на 40% без ухудшения качества жизни, как спастись от чрезмерного потребления и делать это с пользой для природы и собственного здоровья.
Во вторник, 15 мая, Беа Джонсон выступит в Москве. В Рязани пройдет бесплатная онлайн-трансляция лекции, но количество мест ограничено. Чтобы записаться, необходимо позвонить организаторам по телефону:
Встреча пройдет в офисе компании Email Soldiers по адресу: улица Горького, дом №94. Начало в 19:00.