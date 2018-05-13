Американский беспилотник заметили у российской границы

Беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk заметили у границы России и Украины в районе Харьковской области. Об этом сообщили на странице
Дрон вылетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» на Сицилии. По данным сервиса, аппарат вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра по московскому времени. Он завершил полет в 10:18 вдоль границы Белгородской области.
07:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.
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