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14:52, 13 мая 2018 375
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Американский беспилотник заметили у российской границы

Американский беспилотник заметили у российской границы

Фото: Pixabay.com

Беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk заметили у границы России и Украины в районе Харьковской области. Об этом сообщили на странице PlaneRadar в Twitter.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» на Сицилии. По данным сервиса, аппарат вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра по московскому времени. Он завершил полет в 10:18 вдоль границы Белгородской области.


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