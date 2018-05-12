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13:07, 12 мая 2018 140
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В Спасском районе открыли движение по наплавному мосту

В Спасском районе открыли движение по наплавному мосту

В Спасском районе открыли движение по наплавному мосту. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Движение по мосту около Троицы возобновили в субботу, 12 мая. Он работает круглосуточно.


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Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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