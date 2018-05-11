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20:50, 11 мая 2018 55
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В Рязани отремонтируют поликлинику №6

В Рязани отремонтируют поликлинику №6

В Рязани отремонтируют поликлинику №6 на улице Гагарина. На это из федерального бюджета выделено 26 миллионов рублей, пишут «Рязанские Ведомости»

В учреждении приведут в порядок входную группу, переоборудуют регистратуру, заменят полы и отремонтируют врачебные кабинеты.

В прошлом году поликлинику выбрали в качестве одной из пилотных площадок по внедрению бережливых технологий в систему здравоохранения области.

«Грядущий большой ремонт — это часть работы по обновлению поликлиники, приведению ее к современным стандартам», — пишут «Рязанские Ведомости».


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