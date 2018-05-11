В Рязани отремонтируют поликлинику №6 на улице Гагарина. На это из федерального бюджета выделено 26 миллионов рублей, пишут «Рязанские Ведомости»
В учреждении приведут в порядок входную группу, переоборудуют регистратуру, заменят полы и отремонтируют врачебные кабинеты.
В прошлом году поликлинику выбрали в качестве одной из пилотных площадок по внедрению бережливых технологий в систему здравоохранения области.
«Грядущий большой ремонт — это часть работы по обновлению поликлиники, приведению ее к современным стандартам», — пишут «Рязанские Ведомости».