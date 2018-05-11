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9:36, 11 мая 2018 333
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В кафе «Вена» выступит автор-исполнитель из Москвы

В кафе «Вена» выступит автор-исполнитель из Москвы

В воскресенье, 13 мая, в кафе «Вена» выступит автор-исполнитель из Москвы Екатерина Яшникова. Ее первый сольный концерт состоялся в октябре 2014 года, а спустя два месяца Екатерина собрала группу Kanoka.

В интернете стала популярной ее песня «Я останусь одна, или Песня сильной независимой женщины» — этот ролик посмотрели уже более миллиона пользователей.

Сама Яшникова говорит о своем творчестве так: «Все песни и стихи, что я пишу, основаны на реальных историях, большей частью пережитых мною лично. Люди часто не верят, что, например, песня „Я останусь одна“ обо мне. Но это действительно так. Не все так просто, как кажется на первый взгляд».

На концерте зрители услышат старые и новые песни, стихи, а также истории из жизни исполнительницы.


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