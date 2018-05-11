Рязанцы выберут кулинарный бренд региона

На фестивале «Кухня Рязанского края» выберут кулинарный бренд региона. Об этом сообщил
С 1 по 31 мая при посещении 14 заведений жители и гости города могут заказать сет из трех блюд на тему «Меню Рязанского края». В него входят: холодная закуска, горячее блюдо и десерт. Посетителям также предлагаются различные блюда из ингредиентов местного происхождения — грибов, рыбы, овощей, меда. Гости смогут попробовать мясные блюда с телятиной, птицей, кроликом и другие.
По итогам фестиваля организаторы сформируют список наиболее популярных блюд, которые объединят в кулинарный бренд региона.
В фестивале участвую следующие заведения:
- рестораны «Есенин», «Золотая шпора», «Буфетъ», «Арагон», кафе «LOFT 501», «Бон Аппетит», «Облака», «Старый Мельник»,
- кафе-клуб «Графин»,
- кухмистерская «Хлебная Площадь»,
- парк-отель «Сова»,
- кафе «Гриль-бар 5 Океан»,
- бар-музей «Сикера»,
- чайная при музее истории рязанского леденца.