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21:23, 11 мая 2018 559
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Рязанцы выберут кулинарный бренд региона

Рязанцы выберут кулинарный бренд региона

На фестивале «Кухня Рязанского края» выберут кулинарный бренд региона. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 1 по 31 мая при посещении 14 заведений жители и гости города могут заказать сет из трех блюд на тему «Меню Рязанского края». В него входят: холодная закуска, горячее блюдо и десерт. Посетителям также предлагаются различные блюда из ингредиентов местного происхождения — грибов, рыбы, овощей, меда. Гости смогут попробовать мясные блюда с телятиной, птицей, кроликом и другие.

По итогам фестиваля организаторы сформируют список наиболее популярных блюд, которые объединят в кулинарный бренд региона.

В фестивале участвую следующие заведения:

  • рестораны «Есенин», «Золотая шпора», «Буфетъ», «Арагон», кафе «LOFT 501», «Бон Аппетит», «Облака», «Старый Мельник»,
  • кафе-клуб «Графин»,
  • кухмистерская «Хлебная Площадь»,
  • парк-отель «Сова»,
  • кафе «Гриль-бар 5 Океан»,
  • бар-музей «Сикера»,
  • чайная при музее истории рязанского леденца.

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