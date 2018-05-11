Рязанцам предложили присоединиться к всероссийскому автокроссу. Расписание

Рязанцам предложили присоединиться к 53-му всероссийскому автокроссу «День Победы», который пройдет 12 и 13 мая на трассе в Семеновском поселении.
В программе заезды в семи классах спортивных машин. В четырех из них пройдут вторые этапы официальных соревнований: чемпионата России (классы грузовиков ЗИЛ-130 и полноприводных автомобилей), Кубка России (класс грузовиков ГАЗ-53) и Кубка РАФ (дивизион грузовиков ГАЗ-51,52). Еще в трех классах машин (Д2-классика, Д2-Н и Супер багги) пройдут традиционные соревнования.
«В этом году предварительные заявки для участия подали более 90 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Рязани, Подмосковья, других городов страны», — сообщили организаторы.
Расписание соревнований:
12 мая:
- 13:00 — начало отборочных заездов.
13 мая:
- 10:00 — торжественное открытие соревнований;
- 10:20 — начало финальных заездов;
- 15:10 — начало церемонии официального награждения и закрытия соревнований.