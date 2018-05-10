За месяц рязанский бензин подорожал на рубль

За месяц средняя стоимость литра бензина увеличилась на рубль и 13 копеек — до 39,87 рублей. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 1,42 рублей и 88 копеек соответственно — до 38,85 и 41,12 рублей. Стоимость АИ-98 увеличилась на копейку — до 47,19 рублей.
Литр дизельного топлива за месяц подорожал на 1,29 рублей — до 40 рублей 92 копеек.
За неделю регион поднялся на десятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-98 опустился на третье место в округе, а АИ-92 поднялся на седьмое место, АИ-95 — на 11-е.
По дороговизне дизтоплива область поднялась на 11-е место.