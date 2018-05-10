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9:49, 10 мая 2018 1 132
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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка натюрмортов «Тихая жизнь»

В рязанском «Фотодоме» откроется выставка натюрмортов «Тихая жизнь»

В четверг, 10 мая, в рязанском «Фотодоме» откроется третья персональная выставка Анатолия Есина «Тихая жизнь». Члена регионального отделения Союза фотохудожников России представит более 20 фото натюрмортов.

«За несколько последних лет фотоискусство стало для меня настоящей отдушиной. Я иду по наитию за ярким встретившимся образом, берущим в плен все мое внимание, время и мысли. То, что в итоге видит зритель, — это игра света, тени, моей фантазии и совершенной красоты натуры», — рассказал Есин.

Выставку «Тихая жизнь» можно будет посетить до 27 мая с 10:00 до 19:00 с понедельника по субботу включительно по адресу: улица Почтовая, дом №58, вход свободный.


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