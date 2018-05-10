В работе Instagram произошел массовый сбой. При попытке открыть приложение со смартфона появляется сообщение «Невозможно обновить ленту».
Помимо этого, не работает веб-версия Instagram.
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В работе Instagram произошел массовый сбой. При попытке открыть приложение со смартфона появляется сообщение «Невозможно обновить ленту».
Помимо этого, не работает веб-версия Instagram.
Как передает «
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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».