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15:54, 10 мая 2018 410
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В работе Instagram произошел массовый сбой

В работе Instagram произошел массовый сбой

В работе Instagram произошел массовый сбой. При попытке открыть приложение со смартфона появляется сообщение «Невозможно обновить ленту».

Помимо этого, не работает веб-версия Instagram.

Как передает «РИА Новости», на сбой пожаловались пользователи из разных стран.


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