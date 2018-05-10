Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:06, 10 мая 2018 220
 0    0

В центре Рязани откроется новый КВЦ

В центре Рязани откроется новый КВЦ

В Рязани откроется новый центр приема коммунальных платежей. Об этом сообщил сайт КВЦ.

В новом центре будут работать четыре кассы по приему платежей, просторный зал ожидания и электронная очередь.

КВЦ по адресу: улица Горького, дом №11 откроется 15 мая. Он заменит устаревшие пункты по приему платежей, расположенные по адресам:

  • улица Фирсова, дом №19 (магазин «Зебра»);
  • улица Есенина, дом №41;
  • улица Есенина, дом №59/12 (магазин «Пеликан»).

Кассы будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:35, в субботу — с 11:00 до 18:50, в воскресенье — выходной.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:18, 10 мая 2018
На улице Циолковского на неделю закроют движение
17:06, 10 мая 2018
В центре Рязани откроется новый КВЦ
13:37, 10 мая 2018
В субботу из-за перекрытия в центре Рязани изменится движение общественного транспорта. Расписание
13:04, 10 мая 2018
В субботу в центре Рязани перекроют движение. Схема 1
12:09, 10 мая 2018
В Солотче и Рязани два дня подряд будут отключать свет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 64 072
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 37 593
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 35 996
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 29 212
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 26 883
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Форум