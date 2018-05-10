В центре Рязани откроется новый КВЦ

В Рязани откроется новый центр приема коммунальных платежей. Об этом сообщил
В новом центре будут работать четыре кассы по приему платежей, просторный зал ожидания и электронная очередь.
КВЦ по адресу: улица Горького, дом №11 откроется 15 мая. Он заменит устаревшие пункты по приему платежей, расположенные по адресам:
- улица Фирсова, дом №19 (магазин «Зебра»);
- улица Есенина, дом №41;
- улица Есенина, дом №59/12 (магазин «Пеликан»).
Кассы будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:35, в субботу — с 11:00 до 18:50, в воскресенье — выходной.