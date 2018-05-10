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15:15, 10 мая 2018 215

Сотрудники «Рязаньэнерго» почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники «Рязаньэнерго» почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» стали участниками историко-мемориального проекта «Свет памяти», который энергетики реализуют в память об участниках Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы сотрудники филиала посетили ветеранов и тружеников тыла с цветами и подарками. Во время торжественных митингов работники районных подразделений филиала возложили венки к памятникам воинской славы и доблести. В Рязани энергетики вместе с ветеранами возложили цветы к мемориальному комплексу «Монумент Победы» и организовали праздничный концерт.

«В рамках ежегодного благотворительного марафона „Низкий поклон Вам, Ветераны!“ энергетики собрали около 109 тысяч рублей. Денежные средства будут направлены на оказание помощи участникам боевых действий, труженикам тыла и вдовам фронтовиков», — рассказали в пресс-службе филиала.

Сотрудники Скопинских электрических сетей привели в порядок созданную по инициативе работников «Рязаньэнерго» Аллею памяти в центральном парке города: провели субботник, высадили саженцы каштанов и цветы. Спортсмены-энергетики, в свою очередь, поучаствовали в легкоатлетической эстафете и заняли второе место среди команд организаций Рязани.

«Из года в год энергетики продолжают сохранение светлой памяти о героях, победивших фашизм, участвуя в акциях ко Дню Победы, облагораживая территории памятников воинской славы и поддерживая ветеранов и тружеников тыла», — отметили в пресс-службе.


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