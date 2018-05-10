Рязанским школьникам предложат работу на лето

Рязанскую молодежь пригласили на ярмарку вакансий. Об этом сообщил
В понедельник, 14 мая, студенты старших курсов и выпускники вузов и ссузов смогут выбрать работодателя среди 110 предприятий и организаций.
На ярмарках представят более 1200 вакансий в разных отраслях, таких как промышленность, транспорт и связь, строительство, агропромышленный комплекс, здравоохранение и других.
Студентам и школьникам предложат варианты временного трудоустройства на лето.
В Рязани мероприятие пройдет в МКЦ с 10:00 до 13:00.