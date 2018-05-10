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12:34, 10 мая 2018 245
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Рязанским школьникам предложат работу на лето

Рязанским школьникам предложат работу на лето

Рязанскую молодежь пригласили на ярмарку вакансий. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 14 мая, студенты старших курсов и выпускники вузов и ссузов смогут выбрать работодателя среди 110 предприятий и организаций.

На ярмарках представят более 1200 вакансий в разных отраслях, таких как промышленность, транспорт и связь, строительство, агропромышленный комплекс, здравоохранение и других.

Студентам и школьникам предложат варианты временного трудоустройства на лето.

В Рязани мероприятие пройдет в МКЦ с 10:00 до 13:00.


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