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15:38, 10 мая 2018 198
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Рязанские школьники «потушили» пожар. Фото

Рязанские школьники «потушили» пожар. Фото

В четверг, 10 мая, на летнем стадионе пожарно-спасательной части №4 Рязани стартовали областные соревнования «Школа безопасности». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Почти 300 школьников из 37 команд из районов Рязанской области преодолели пожарную эстафету. Участники прошли полосу препятствий, развернули пожарный рукав и присоединили его к разветвлению, потушили условный пожара с помощью огнетушителя.

После эстафеты команды направились на турбазу «Серебряные пруды», где они организуют палаточный городок, посоревнуются в комплексных силовых упражнениях и кроссе.

В ближайшие дни школьникам преодолеют «Маршрут выживания», поучаствуют в конкурсе боевых листков и других дисциплинах.

Итоги подведут в понедельник, 14 мая.


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