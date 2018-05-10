Рязанские школьники «потушили» пожар. Фото

В четверг, 10 мая, на летнем стадионе пожарно-спасательной части №4 Рязани стартовали областные соревнования «Школа безопасности». Об этом сообщила
Почти 300 школьников из 37 команд из районов Рязанской области преодолели пожарную эстафету. Участники прошли полосу препятствий, развернули пожарный рукав и присоединили его к разветвлению, потушили условный пожара с помощью огнетушителя.
После эстафеты команды направились на турбазу «Серебряные пруды», где они организуют палаточный городок, посоревнуются в комплексных силовых упражнениях и кроссе.
В ближайшие дни школьникам преодолеют «Маршрут выживания», поучаствуют в конкурсе боевых листков и других дисциплинах.
Итоги подведут в понедельник, 14 мая.