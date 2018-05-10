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13:21, 10 мая 2018 530

Рязанцы выбирают квартиры в новостройках рядом с природой — «Северная компания»

Рязанцы выбирают квартиры в новостройках рядом с природой — «Северная компания»

Выбирая квартиры в новостройках, многие рязанцы предпочитают дома, расположенные недалеко от центра города, но при этом рядом с природой. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.

«Мы предлагаем клиентам сочетание преимуществ городской инфраструктуры — магазинов, сервисных служб, транспорта, связи, детских садов — с близостью к природе. ЖК „Северный“ в Дашково-Песочне примыкает к двум естественным озерам, где запланированы пляж и парк. На территории ЖК „Юный“ в Канищево оборудован большой сквер, где высадили более двух тысяч деревьев и кустарников. ЖК „Метропарк“ строится в зеленой пойме Трубежа, где также начинается создание парка, а ЖК „Паруса“ возводится в шаговой доступности от Лесопарка, пляжа на Ореховом озере и популярных мест рыбалки на Оке. Самое экономичное объединение преимуществ города и села может стоить от 925 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.


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