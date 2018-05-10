Рязанцы поддержали перевод солотчинских апартаментов в зону жилья

В четверг, 10 мая, в Рязани прошли публичные слушания по переводу солотчинских апартаментов в зону жилья.
Представители ТСН «Паустовский» попросили использовать под многоквартирные дома участки по адресу микрорайон Солотча, дом №34 с площадями 4 784 и 11 260 квадратных метров. По обращению гражданки Никитиной, участок по адресу микрорайон Солотча, дом №8 корпус 39 площадью 3 517 квадратных метров хотят также перевести в зону жилья.
На этих территориях находятся многоэтажные апартаменты и гостиница. Отметим, что они располагаются в зоне зданий временного проживания, где жилые дома условно разрешены.
Большинство присутствующих рязанцев, среди которых были собственники жилья, проголосовали «за».
Заключение комиссии опубликует газета «Рязанские ведомости».