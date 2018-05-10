Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:10, 10 мая 2018 281
 0    0

Рязанцы поддержали перевод солотчинских апартаментов в зону жилья 1

Рязанцы поддержали перевод солотчинских апартаментов в зону жилья

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 10 мая, в Рязани прошли публичные слушания по переводу солотчинских апартаментов в зону жилья.

Представители ТСН «Паустовский» попросили использовать под многоквартирные дома участки по адресу микрорайон Солотча, дом №34 с площадями 4 784 и 11 260 квадратных метров. По обращению гражданки Никитиной, участок по адресу микрорайон Солотча, дом №8 корпус 39 площадью 3 517 квадратных метров хотят также перевести в зону жилья.

На этих территориях находятся многоэтажные апартаменты и гостиница. Отметим, что они располагаются в зоне зданий временного проживания, где жилые дома условно разрешены.

Большинство присутствующих рязанцев, среди которых были собственники жилья, проголосовали «за».

Заключение комиссии опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:10, 10 мая 2018
Рязанцы поддержали перевод солотчинских апартаментов в зону жилья 1
19:40, 10 мая 2018
Рязанский вуз оштрафовали почти на пять миллионов за миграционные нарушения
19:21, 10 мая 2018
Рязанцам предложили поучаствовать в легкоатлетическом марафоне «Рязанский кремль-2018»
17:26, 10 мая 2018
«Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев. Фоторепортаж
16:53, 10 мая 2018
На рязанского предпринимателя завели дело за продажу пиратских дисков 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 64 266
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 38 353
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 37 333
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 30 041
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 26 932
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Форум