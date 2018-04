В городе-побратиме Рязани автомобиль въехал в толпу людей

В немецком Мюнстере автомобиль въехал в толпу пешеходов. Об этом со ссылкой на местные СМИ передает ТАСС .

Сообщается о трех погибших и 30 пострадавших. Судя по фото с места происшествия, фургон протаранил уличное кафе.

Полиция через твиттер просит не приближаться к центру города. «В районе Кипенкерль проходит крупномасштабная операция», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, водитель машины покончил с собой.

Напомним, Мюнстер является городом-побратимом Рязани с 1989 года.

Additional photos emerge from scene where driver rammed vehicle into restaurant Grosser Kiepenkerl, in Munster, Germany - leaving three dead and more than 30 injured. pic.twitter.com/OLUbYhsdNI