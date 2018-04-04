Волонтеры «Лизы Алерт» пригласили рязанцев на «родительское собрание»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert» пригласили рязанцев на «родительское собрание». Мероприятие пройдет в субботу, 14 апреля, в автошколе «Форсаж» по адресу улица Гагарина, 42. Начало в 15:00.
Присутствующим расскажут о безопасности детей на природе и в городе, а также в местах массовых скоплений людей. Родители также узнают, что делать, если ребенок все же потерялся.
Посетить лекцию можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на
Отмечается, что подобные мероприятия волонтеры могут провести и для детей в школах или лагерях. Для этого нужно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.