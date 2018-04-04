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15:04, 4 апреля 2018 303
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Волонтеры «Лизы Алерт» пригласили рязанцев на «родительское собрание»

Волонтеры «Лизы Алерт» пригласили рязанцев на «родительское собрание»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert» пригласили рязанцев на «родительское собрание». Мероприятие пройдет в субботу, 14 апреля, в автошколе «Форсаж» по адресу улица Гагарина, 42. Начало в 15:00.

Присутствующим расскажут о безопасности детей на природе и в городе, а также в местах массовых скоплений людей. Родители также узнают, что делать, если ребенок все же потерялся.

Посетить лекцию можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Отмечается, что подобные мероприятия волонтеры могут провести и для детей в школах или лагерях. Для этого нужно оставить заявку по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.


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