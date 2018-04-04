В Рязани обнаружили поддельную докторскую колбасу. Данные исследования предоставил Российский институт потребительских испытаний, который проверил продукты в 21 регионе страны.
Согласно им, рязанскую колбасу ООО «Соколовские колбасы» признали фальсификатом. В ней обнаружили крахмал и каррагинан, которые не заявлены в составе.
При этом образец не получил замечаний по маркировке в части указания обязательных сведений о продукте.
Отметим, что всего пять образцов из 21 смогли пройти проверку на соответствие ГОСТу.