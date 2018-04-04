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10:30, 4 апреля 2018 460
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В Рязани обнаружили поддельную докторскую колбасу

В Рязани обнаружили поддельную докторскую колбасу

В Рязани обнаружили поддельную докторскую колбасу. Данные исследования предоставил Российский институт потребительских испытаний, который проверил продукты в 21 регионе страны.

Согласно им, рязанскую колбасу ООО «Соколовские колбасы» признали фальсификатом. В ней обнаружили крахмал и каррагинан, которые не заявлены в составе.

При этом образец не получил замечаний по маркировке в части указания обязательных сведений о продукте.

Отметим, что всего пять образцов из 21 смогли пройти проверку на соответствие ГОСТу.


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