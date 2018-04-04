На ямочный ремонт рязанских дорог потратят девять миллионов рублей. Об этом в среду, 4 апреля, сообщил и.о. мэра Сергей Карабасов.
К ремонтным работам планируют приступить в ближайшее время, в них задействуют более десяти подрядных организаций, а также дирекцию благоустройства города.
«Наступление сухой погоды позволит дорожникам выполнить подготовку поверхности к работам с использованием „горячего“ асфальтобетона. Участки дорог, где заделка ям, трещин и выбоин в покрытии осуществлялась этим методом, имеют более высокие эксплуатационные характеристики», — отметил Карабасов.
В перечень дорог, которым требуется ямочный ремонт, включили 160 участков. Особое внимание и.о. мэра поручил уделить контролю за качеством выполнения работ, а также состоянию улиц с интенсивным движением общественного транспорта.