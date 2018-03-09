Ночью в Сасовском районе сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба
Вызов поступил в 0:14 в пятницу, 9 марта. Огонь уничтожил нежилой кирпичный дом в селе Гавриловское. При этом никто не пострадал.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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Ночью в Сасовском районе сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба
Вызов поступил в 0:14 в пятницу, 9 марта. Огонь уничтожил нежилой кирпичный дом в селе Гавриловское. При этом никто не пострадал.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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