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14:38, 9 марта 2018 4 510
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Ночью в Сасовском районе сгорел дом

Ночью в Сасовском районе сгорел дом

Ночью в Сасовском районе сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Вызов поступил в 0:14 в пятницу, 9 марта. Огонь уничтожил нежилой кирпичный дом в селе Гавриловское. При этом никто не пострадал.

На тушение выезжал один пожарный расчет.


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1 день назад
Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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