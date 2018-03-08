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17:28, 8 марта 2018 2 002
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Рязанский блогер назвал 8 марта «днем проституток и феминисток» 3

Рязанский блогер назвал 8 марта «днем проституток и феминисток»

Рязанский блогер Александр Инюточкин, известный видеороликами с поеданием ядовитых грибов на камеру, назвал 8 марта «днем проституток и феминисток».

По его словам, Международный женский день ведет историю с забастовки американских проституток в 1857-м и выступления немецких «жриц любви» под руководством феминисток Розы Люксембург и Клары Цеткиной в 1910-м.

«А в Советском Союзе демонстрацию женщин лёгкого поведения просто подменили на демонстрацию „трудящихся женщин“. Что касается самих шлюх, то почему бы и нет. Только им подойдут не цветы, а скорее средства контрацепции. Ну, и конечно, зная реальное положение дел, можно со смелой душой поздравлять с этим праздником женщин, требующих „равноправия“, заявляющих, что на них держится мир», — считает Инюточкин.

Отметим, что источник своих «исторических познаний» блогер не указал.


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10 часов назад
Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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