Рязанский блогер назвал 8 марта «днем проституток и феминисток»

Рязанский блогер Александр Инюточкин, известный видеороликами с
По его словам, Международный женский день ведет историю с забастовки американских проституток в 1857-м и выступления немецких «жриц любви» под руководством феминисток Розы Люксембург и Клары Цеткиной в 1910-м.
«А в Советском Союзе демонстрацию женщин лёгкого поведения просто подменили на демонстрацию „трудящихся женщин“. Что касается самих шлюх, то почему бы и нет. Только им подойдут не цветы, а скорее средства контрацепции. Ну, и конечно, зная реальное положение дел, можно со смелой душой поздравлять с этим праздником женщин, требующих „равноправия“, заявляющих, что на них держится мир», — считает Инюточкин.
Отметим, что источник своих «исторических познаний» блогер не указал.