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8:07, 8 марта 2018 708
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«Гордость и украшение края». Любимов поздравил рязанок с 8 марта

«Гордость и украшение края». Любимов поздравил рязанок с 8 марта

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов поздравил рязанок с 8 марта. Губернатор пожелал женщинам здоровья, благополучия и весеннего настроения.

«Вы всегда были и остаетесь гордостью и украшением Рязанского края! Этот замечательный праздник — прекрасный повод еще раз выразить вам нашу признательность и слова благодарности за доброту и мудрость, благородство и душевное тепло», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Любимов пообещал «делать все возможное», чтобы содействовать укреплению института семьи, повышать поддержку материнства и детства, создавать условия для решения демографических проблем и комфортную среду для жизни в регионе.

Накануне он с хором чиновников исполнил для горожанок песню и раздал им цветы.


© RZN.info

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