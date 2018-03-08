«Гордость и украшение края». Любимов поздравил рязанок с 8 марта

Николай Любимов поздравил рязанок с 8 марта. Губернатор пожелал женщинам здоровья, благополучия и весеннего настроения.
«Вы всегда были и остаетесь гордостью и украшением Рязанского края! Этот замечательный праздник — прекрасный повод еще раз выразить вам нашу признательность и слова благодарности за доброту и мудрость, благородство и душевное тепло», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Любимов пообещал «делать все возможное», чтобы содействовать укреплению института семьи, повышать поддержку материнства и детства, создавать условия для решения демографических проблем и комфортную среду для жизни в регионе.
Накануне он с хором чиновников