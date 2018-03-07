В Скопине иностранец предложил взятку миграционной службе. Об этом сообщили на
В скопинский отдел полиции обратилась заместитель начальника местного подразделения по вопросам миграции, которая сообщила, что 42-летний граджанин Кыргыстана пытается дать ей взятку в ее рабочем кабинете.
Повторное нарушение режима пребывания в России он «оценил» в десять тысяч рублей.
Сотрудники полиции зафиксировали попытку дачи взятки. Возбуждено административное дело по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы направили в СУ СКР.