В Рязани подешевела свинина и помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевела свинина — на 2,3% (до 231,98 рубля за килограмм) и помидоры — на 1,5% (до 128,66 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Вновь значительно подорожали капуста — на 6,1% (до 16,53 рубля за килограмм) и огурцы — на 3% (до 155,99 рубля за килограмм).
Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,57 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- морковь 21,86 — рубля за килограмм;
- маргарин 102,13 — рубля за килограмм;
- масло сливочное, кг 14 458,70
- яйца 48,23 — рубля за десяток;
- пастеризованное молоко — 40,25 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 58,46 рубля за литр;
- печенье — 114,54 рубля за килограмм;
- творог — 222,87 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.