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19:11, 7 марта 2018 790
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В Рязани подешевела свинина и помидоры. Мониторинг цен

В Рязани подешевела свинина и помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевела свинина — на 2,3% (до 231,98 рубля за килограмм) и помидоры — на 1,5% (до 128,66 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Вновь значительно подорожали капуста — на 6,1% (до 16,53 рубля за килограмм) и огурцы — на 3% (до 155,99 рубля за килограмм).

Регион остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,57 рубля за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • морковь 21,86 — рубля за килограмм;
  • маргарин 102,13 — рубля за килограмм;
  • масло сливочное, кг 14 458,70
  • яйца 48,23 — рубля за десяток;
  • пастеризованное молоко — 40,25 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 58,46 рубля за литр;
  • печенье — 114,54 рубля за килограмм;
  • творог — 222,87 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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