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8:45, 7 марта 2018 417
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В цветах на «Пятой базе» искали мраморных клопов

В цветах на «Пятой базе» искали мраморных клопов

Фото: Pixabay.com

В цветах на «Пятой базе» искали коричнево-мраморных клопов. Информация об этом появилась на сайте Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В 13 торговых точках с мимозами и тюльпанами на проезде Шабулина не нашли вредителей.

Коричнево-мраморные клопы не представляют угрозы для человека. Единственное — их выделеня могут вызвать аллергию.

«Неприятной для человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение специальными железами резкого неприятного запаха, напоминающего запах скунса, кинзы или смеси жженой резины с кинзой», — отметили в Россельхознадзоре.

Насекомые поражают достаточно большой круг растений: яблоню, грушу, все виды цитрусовых (мандарин, лимон, апельсин), персик, хурму, инжир, фундук, виноград, а также томаты, огурцы, кукурузу и декоративные культуры.

Ранее Роспотребнадор рассказал, как выбрать цветы на 8 марта.


© RZN.info

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