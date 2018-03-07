В цветах на «Пятой базе» искали мраморных клопов

В цветах на «Пятой базе» искали коричнево-мраморных клопов. Информация об этом
В 13 торговых точках с мимозами и тюльпанами на проезде Шабулина не нашли вредителей.
Коричнево-мраморные клопы не представляют угрозы для человека. Единственное — их выделеня могут вызвать аллергию.
«Неприятной для человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение специальными железами резкого неприятного запаха, напоминающего запах скунса, кинзы или смеси жженой резины с кинзой», — отметили в Россельхознадзоре.
Насекомые поражают достаточно большой круг растений: яблоню, грушу, все виды цитрусовых (мандарин, лимон, апельсин), персик, хурму, инжир, фундук, виноград, а также томаты, огурцы, кукурузу и декоративные культуры.
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