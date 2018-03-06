В Рязанской области за наркопреступление осудят экс-сотрудника колонии и заключенного

В Рязанской области перед судом предстанут бывший сотрудник исправительной колонии ФСИН, а также отбывающий наказание в этом исправительном учреждении заключенный. Об этом сообщила
Как установило следствие, в апреле 2017 года экс-сотрудник по просьбе осужденного незаконно купил для него героин массой более одного грамма. Наркотик мужчина планировал тайно пронести на территорию колонии и передать заключенному.
«Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые днем 27 апреля при заступлении на службу обвиняемого изъяли у него наркотики», — отмечается в сообщении.
В отношении бывшего сотрудника следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в отношении заключенного — по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
Дело направили в суд вместе с обвинительным заключением прокурора.