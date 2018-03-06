В Рязанской области изъяли более пяти тысяч литров поддельного алкоголя

В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 5 тысяч 633 литров поддельного алкоголя и 3 тысячи 318 пачек табачной продукции. Об этом сообщила
Во второй половине февраля прошло 480 проверок, в результате которых выявили 62 административных правонарушений, 29 человек привлекли к ответственности.
Всего полиция возбудила пять уголовных дел за реализацию фальсифицированной алкогольной продукции. Уголовные дела возбудили в Октябрьском и Железнодорожном районе города Рязани, Михайловском и Скопинском районах области.
Отмечается, что рейды продолжаются.