В Пронском районе «Хендай» столкнулся с «четырнадцатой» из-за заноса

В Пронском районе Hyundai Accent столкнулся с «четырнадцатой». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в понедельник, 7 марта, в Пронском районе на 43 километре дороги Рязань — Пронск — Скопин. 50-летний рязанец за рулем Hyundai Accent, по предварительным данным, не учел погодные условия.
В результате его автомобиль наехал на обочину, затем его занесло на «встречку», где он столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 43-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он обращался за медпомощью.