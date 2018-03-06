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9:19, 6 марта 2018 858
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В Пронском районе «Хендай» столкнулся с «четырнадцатой» из-за заноса

В Пронском районе «Хендай» столкнулся с «четырнадцатой» из-за заноса

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В Пронском районе Hyundai Accent столкнулся с «четырнадцатой». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 7 марта, в Пронском районе на 43 километре дороги Рязань — Пронск — Скопин. 50-летний рязанец за рулем Hyundai Accent, по предварительным данным, не учел погодные условия.

В результате его автомобиль наехал на обочину, затем его занесло на «встречку», где он столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он обращался за медпомощью.


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