В праздничные выходные полиция устроит массовые рейды против пьяных водителей

В предпраздничные и выходные дни полиция устроит массовые рейды против пьяных водителей. Об этом сообщила
Сотрудники ДПС намерены останавливать большинство транспортных средств и оценивать состояние каждого водителя. Тех водителей, которых заподозрят в нетрезвости, отстранят от управления и попросят пройти освидетельствование.
За вождение в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное «пьяное вождение» грозит не административное, а уголовное наказание.