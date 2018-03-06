Рязанская область вошла в топ-50 популярных у иностранцев регионов России. Рейтинг по итогам 2017 года составило аналитическое агентство
В списке Рязанская область занимает 46 позицию с 15 тысячами туристов. На первом месте — Краснодарский край (900 тысяч иностранцев), на втором — Приморский (640 тысяч человек, включая 420 тысяч туристов из Китая). Третьим стал Крым с 500 тысячами туристов.
В «десятку» популярных регионов вошли также Татарстан (278 тысяч человек), Московская (230 тысяч), Иркутская (211 тысяч), Владимирская (более 200 тысяч), Ярославская (более 200 тысяч), Калининградская (100 тысяч) области и Ставропольский край (100 тысяч).