Путин «почеканил» мяч в Кремле в честь ста дней до Чемпионата мира по футболу. Видео

Путин «почеканил» мяч в Кремле в честь ста дней до Чемпионата мира по футболу. Ролик с участием президента опубликован на
Путин попал на видео вместе с Роналдо, Диего Марадоной, Хорхе Кампосом, Уэйном Руни и другими легендарными футболистами, которые представляют все 32 страны, прошедшие на чемпионат.
В ролике каждый из спортсменов по очереди упражняется с мячом. В конце нарезки президент России «чеканит» его вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино.
6 марта стал точкой 100-дневного отрезка времени до открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, которое состоится на стадионе «Лужники» в Москве.