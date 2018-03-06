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15:21, 6 марта 2018 787
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Путин «почеканил» мяч в Кремле в честь ста дней до Чемпионата мира по футболу. Видео

Путин «почеканил» мяч в Кремле в честь ста дней до Чемпионата мира по футболу. Видео

Путин «почеканил» мяч в Кремле в честь ста дней до Чемпионата мира по футболу. Ролик с участием президента опубликован на официальном канале FIFA на Youtube.

Путин попал на видео вместе с Роналдо, Диего Марадоной, Хорхе Кампосом, Уэйном Руни и другими легендарными футболистами, которые представляют все 32 страны, прошедшие на чемпионат.

В ролике каждый из спортсменов по очереди упражняется с мячом. В конце нарезки президент России «чеканит» его вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино.

6 марта стал точкой 100-дневного отрезка времени до открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, которое состоится на стадионе «Лужники» в Москве.


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