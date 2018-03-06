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17:08, 6 марта 2018 1 453

На приеме у Андрея Макарова рязанцы пожаловались на плохие дороги 1

На приеме у Андрея Макарова рязанцы пожаловались на плохие дороги

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На приеме у Андрея Макарова рязанцы пожаловались на плохие дороги. Во вторник, 6 марта, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы встретился с рязанцами в региональной общественной приемной «Единой России».

Пенсионерка Наталья Васина обратилась к депутату за помощью с ремонтом дороги в Горроще. По ее словам, самая маленькая улица в Рязани — Весенняя (ее длина всего 870 метров) — находится в плохом состоянии. «Недавно там делали ямочный ремонт, но из-за застройки поблизости полотно вновь испортилось», — заявила рязанка. Она добавила, что на улице находится банк, школа и почтовое отделение.

И.о. главы администрации Рязани Владимир Луканцов рассказал, что на ремонт участка по улице Весенней от Чкалова до Шевченко потратят 15 млн рублей из дорожного фонда области. Планируется, что полотно отремонтируют к 15 августа. Макаров призвал местных жителей контролировать будущий ремонт.

Также с проблемой плохой дороги во дворе дома №20 по улице Советской Армии к депутату обратилась Валентина Салмина. По ее словам, там дорога имеет выбоины и разрушения. Для благоустройства двора местные жители подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Луканцов пояснил, что территория уже вошла в список дворов, которые отремонтируют в 2018 году. Полный перечень утвердят до 31 марта. «Во дворе установят новую парковую мебель, детские площадки и высадят деревья и кустарники», — сказал он. Андрей Макаров подчеркнул, что все работы возьмут на контроль в региональной партийной приемной.

В завершение приема депутат поздравил всех присутствующих на приеме женщин с наступающим праздником 8 марта и вручил им цветы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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