Николай Любимов сказал, что все факты незаконной рубки леса будут доводиться до суда. Такое заявление губернатор сделал на заседании правительства Рязанской области во вторник, 6 марта, сообщил его
Глава региона отметил, что сейчас часто выявляются факты незаконной вырубки, в отношении нарушителей возбуждаются уголовные дела.
«Я прошу доводить их до суда. Мы с этим не собираемся мириться. Это зло и оно должно быть наказано. Как за одно-два дерева, так за десяток и сотню должна наступать неминуемая ответственность», — подчеркнул Любимов.