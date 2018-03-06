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14:24, 6 марта 2018 1 148
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Мы не собираемся мириться с незаконной рубкой леса — Любимов

Мы не собираемся мириться с незаконной рубкой леса — Любимов

Николай Любимов сказал, что все факты незаконной рубки леса будут доводиться до суда. Такое заявление губернатор сделал на заседании правительства Рязанской области во вторник, 6 марта, сообщил его сайт.

Глава региона отметил, что сейчас часто выявляются факты незаконной вырубки, в отношении нарушителей возбуждаются уголовные дела.

«Я прошу доводить их до суда. Мы с этим не собираемся мириться. Это зло и оно должно быть наказано. Как за одно-два дерева, так за десяток и сотню должна наступать неминуемая ответственность», — подчеркнул Любимов.


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