Жителя Рязанской области отправили в колонию за кражу продуктов на 712 рублей. Об этом сообщили на
Установлено, что в ноябре 2017 года судимый мужчина, проник в сельский дом через окно терассы и похитил продукты питания.
Суд признал его виновным в краже с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 158 УК РФ). Поскольку на момент преступления у мужчины имелся неотбытая часть наказания по прошлой судимости, его приговорили к году и 10 месяцам колонии с ограничением свободы на один год.
Решение суда пока не вступило в законную силу.