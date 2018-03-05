В медицинском центре «ДЭМА» прошел день открытых дверей

Медицинский центр лечения позвоночника и суставов «ДЭМА» провел для рязанцев день открытых дверей. Мероприятие прошло в региональном отделении в МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут») в субботу, 3 марта.
Посетители смогли получить бесплатные консультации у специалистов клиники, позаниматься в зале физической реабилитации, а также получили скидки на все услуги при оплате. В ходе мероприятия организаторы разыграли главный приз — полный цикл занятий бесплатно.
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